Malkara’da bonzai içen genç komaya girdi

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () -TEKİRDAĞ’ın Malkara İlçesi’nde 20 yaşındaki A.C., sentetik uyuşturucu madde bonzai kullandıktan sonra baygın olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

Malkara ilçe merkezindeki parkta bulunan bir sandalye üzerinde baygın halde görülen A.C. ile ilgili polis ve 112 acil servise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahale ardından A.C.'yi Malkara Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Hastanede A.C.'nin bonzai kullandığı ve bu yüzden kendinden geçtiği belirlendi. A.C'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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