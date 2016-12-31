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Malkara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,...

Malkara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne'nin Keşan İlçesi'nden uyuşturucu aldığını belirlediği kişileri takibe alıp, Malkara'ya dönüşlerinde araçları durdurup arama yaptı. A.Ş.'nin bulunduğu araç ile O.G., H.Ö. ve E.Ö.'nin içinde bulundukları araçlarda yapılan aramalarda toplam 100 gram bonzai, 24 uyuşturucu hap ile 50 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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