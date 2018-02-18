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Malkara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, aynı yönde ilerleyen, yörede pat pat adı verilen araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi de yaralandı. Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu üzerindeki Çöplük mevkiinde bu...

Malkara'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, aynı yönde ilerleyen, yörede pat pat adı verilen araca arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolu üzerindeki Çöplük mevkiinde bu gece meydana geldi. Şevki Egi (45), yönetimindeki otomobil, 59 SE 130 plakalı aynı yönde ilerleyen ve yörede pat pat adı verilen Yılmaz Say'ın (39) kullandığı kömür yüklü araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Aydın Dinçer (61) olay yerinde hayatını kaybederken, Şevki Egi ile pat pattaki Yılmaz Say ve Özgür Çekiç (10), yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Aydın Dinçer'in cesedi jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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