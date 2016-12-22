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Malkara'da telefon dolandırıcısı tutuklandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyip, telefonla dolandırıcılık yapan 28 yaşındaki Bülent...

Malkara'da telefon dolandırıcısı tutuklandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtıp, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyip, telefonla dolandırıcılık yapan 28 yaşındaki Bülent Coşkun, yakalandı. Üzerinde en son dolandırdığı kadından aldığı 50 bin lira değerindeki altınla yakalanan Coşkun, tutuklandı.
Malkara'da belirlediği ve iletişim bilgilerini eline geçirdiği kişileri telefonla arayıp, kendisini 'emniyet müdürü' olarak tanıtan Bülent Coşkun, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, yapılacak operasyon için paraya ihtiyacı olduğunu, paranın da devlet güvencesinde tekrar iade edileceğini, gönderdiği kişiye para verilmesini istedi. Şüpheli en son aradığı 60 yaşındaki M.D.'nin 50 bin lira değerindeki altınını bu yöntemle dolandırdı.
Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.D, polise giderek durumu anlatıp B.C.'nin eşgalini verdi. Polis ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlatarak, dolandırıcının otobüs terminaline gittiğini belirledi. Şüpheli B.C. otobüse binip İstanbul'a kaçmak isterken gözaltına alındı. Üzerinde çıkan altınlar sahibine teslim edilirken, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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