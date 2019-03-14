Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...
THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti
THY uçağı acil durum deklere...

Malkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si öğrenci 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Sağlamtaş karayolunun Çınarlıdere Mahallesi mevkiinde...

Malkara'da öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nin servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si öğrenci 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Sağlamtaş karayolunun Çınarlıdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malkara Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nden aldığı öğrenci, veliler ve öğretmenleri evlerine götüren Ahmet Göksu (55), yönetimindeki 59 J 7066 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Göksu ile birlikte öğrenciler Muammer Anlar (18), Hümeyra Anlar (20), rehber öğretmen Ayşe Demir (39) ile öğrenci velisi Nurten Anlar (42), yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328