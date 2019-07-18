Malkara'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kamyonet, traktör ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.Kaza, Malkara- Hayrabolu karayolunun Kiremitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hayrabolu yönüne giden Kazım Uysal (67), yönetimindeki 59 LV 476 plakalı traktörle dönüş yapmak istedi. Bu sırada traktör, Erkan Ateş (46) yönetimindeki 59 EG 172 plakalı kamyonetle çarpıştı. Savrulan kamyonet de dönüş yapmak için bekleyen Özay Şentürk (50) yönetimindeki 59 ED 529 plakalı otomobile çarptı.Kazada kamyonet sürücüsü Erkan Ateş ile yanındaki Musret Camdere (53) yaralandı. Araçta sıkışan Musret Camdere, çağırılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Musret Camdere, buradan da Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Malkara-Hayrabolu karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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