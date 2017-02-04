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Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Mikail PELİT/MALATYA, () – MALATYA'nın Yeşilyurt İlçesi'nde 21 yaşındaki Mehmet Ali Taşkın, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Olay, bu akşam Yeşilyurt İlçesi Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi'nde...

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Mikail PELİT/MALATYA, () – MALATYA'nın Yeşilyurt İlçesi'nde 21 yaşındaki Mehmet Ali Taşkın, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Olay, bu akşam Yeşilyurt İlçesi Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Taksi durağının önünde bekleyen Mehmet Ali Taşkın'a bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Taşkın, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çağırılan ambulansla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşkın, buradaki ilk müdhalasenin ardından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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