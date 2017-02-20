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Malatya’da FETÖ’den 18 öğretmen adliyeye çıkartıldı, 1 avukat tutuklandı

Mikail PELİT / MALATYA, () – MALATYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 eski öğretmen adliyeye sevk edildi. 1 avukat tutuklandı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye...

Malatya’da FETÖ’den 18 öğretmen adliyeye çıkartıldı, 1 avukat tutuklandı

Mikail PELİT / MALATYA, () – MALATYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 eski öğretmen adliyeye sevk edildi. 1 avukat tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'ye bağlı eğitim kurumlarında çalışan ve 8 Şubat'ta Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 18 eski öğretmen emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve başka bir araç ile adliyeye getirilen Avukat Murat Ergül bugün çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. 

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