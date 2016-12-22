Malatya’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mikail PELİT/ MALATYA, () - MALATYA İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kamyonda yaptıkları aramada 9 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Malatya sınırına giren kamyonu takibe alan polis ekipleri uygulama noktasında kamyonu durdurdu. Polisler kamyonda yaptıkları aramada farklı markalarda 9 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.





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