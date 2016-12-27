Malatya’da 2 bin 243 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gümrük kaçağı 2 bin 243 paket sigara ele geçirdi.

Ekipler 22 Aralık eş zamanlı olarak 10 ayrı işyerleri ve depoya baskın yaparken 2 bin 243 paket gümrük kaçağı sigaraya el koydu. Kaçak sigarayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya genelinde son dönemde 26 bin 943 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 16 şüpheli de gözaltına alındı.