Malatya ve Kütahya'da 'torbacı' operasyonu: 4 tutuklama

MALATYA kent merkezi ve Kütahya'da polis ekipleri tarafından

'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 'torbacı'ları yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polisin adreslerde yaptığı aramalarda, 90 gram sentetik kannabinoid, 25 gram eroin, 4,75 gram esrar, 15 kontrole tabi hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler 5 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.



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