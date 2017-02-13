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Malatya ve İstanbul'da terör operasyonu: 24 gözaltı

OLAĞANÜSTÜ Hal kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce kapatılan Çadır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde faaliyet yürüten kişilere yönelik Malatya merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda Malatya'da 22, İstanbul'da 2...

Malatya ve İstanbul'da terör operasyonu: 24 gözaltı
OLAĞANÜSTÜ Hal kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce kapatılan Çadır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde faaliyet yürüten kişilere yönelik Malatya merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda Malatya'da 22, İstanbul'da 2 kişi gözaltına alındı.
Bu sabah operasyonu başlatan polis ekipleri kentte 31 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı saatlerde İstanbul'da da gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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