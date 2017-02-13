Malatya ve İstanbul'da terör operasyonu: 24 gözaltı

Bu sabah operasyonu başlatan polis ekipleri kentte 31 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı saatlerde İstanbul'da da gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bu sabah operasyonu başlatan polis ekipleri kentte 31 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı saatlerde İstanbul'da da gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.