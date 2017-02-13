Malatya ve İstanbul'da terör operasyonu: 24 gözaltı

OLAĞANÜSTÜ Hal kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile daha önce kapatılan Çadır Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde faaliyet yürüten kişilere yönelik Malatya merkezli operasyon düzenlendi. Operasyonda Malatya'da 22, İstanbul'da 2 kişi gözaltına alındı.

Bu sabah operasyonu başlatan polis ekipleri kentte 31 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Aynı saatlerde İstanbul'da da gerçekleşen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.