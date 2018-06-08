Malatya merkezli 'torbacı' operasyonunda 30 tutuklama

MALATYA merkezli 4 ilde polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 69 kişiden, 30'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Malatya, İstanbul, Gaziantep ve Muğla'da belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, 1 kilo 200 gram sentetik kannabinoid maddesi, 148 ecstasy hap, 2.82 gram metamfetamin maddesi ve 215 kontrole tabi hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 69 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 30'u 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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