Malatya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

MALATYA merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Malatya. İstanbul, Kahramanmaraş, Giresun ve Bingöl'de 23 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, 16 kişi,gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve terör örgütü liderlerine ait CD'ler ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.