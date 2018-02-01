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Malatya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması...

Malatya merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA merkezli 4 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 23 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile bağlantılı olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle Malatya merkezli Ankara, Kayseri ve Gaziantep'te 23 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli meslek gruplarından 15 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konulurken, şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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