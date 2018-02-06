Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İdlib' ten acı haber: Bir asker şehit
İdlib' ten acı haber: Bir...
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit

Malatya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

MALATYA merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY...

Malatya merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
MALATYA merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkez ile Elazığ ve Zonguldak'ta belirlenen 18 adreste arama yaptı. Aranan adreslerde çok sayıda örgütsel materyal ele geçirilirken, aralarında polislikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314