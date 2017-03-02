Malatya Garı'nda 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mikail PELİT/MALATYA, () - MALATYA Garı'na girişte yapılan kontrolde 2 yolcunun valizlerinde toplam 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Malatya Tren Garı’nda yolcuların girişi sırasında, Adana’ya gitmek için gelen 2 yolcu, valizlerini X-Ray cihazına koydu. Güvenlik güçlerinin durumdan şüphelenerek iki valizde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda her iki valizde çeşitli markalarda 2 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. 2 yolcu ise kendilerini gara getiren beyaz renkli otomobile binip kaçtı.

Olay yerine gelen Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince valizde detaylı parmak izi tespiti yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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