Malatya'daki darbe girişimi davaya devam edildi

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, darbe girişimine ilişkin 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasının 8'inci oturumu görüldü.

Malatya'da, darbe girişiminin önlenmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan, aralarında dönemin 2'nci Ordu Komutanı Huduti, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Angun ve 7'nci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Ayık'ın bulunduğu; 6'sı general, 24'ü tutuklu, 76 sanıklı davanın 10'uncu duruşmasına devam edildi. Davanın 8'inci oturumu için tutuklu sanıklar, elleri kelepçeli olarak mahkemeye getirildi. Esas hakkında savunmasını yapan 2'nci Ordu Komutanlığı Müşterek Plan Grubu Başkanlığı Plan Koordinasyon Şube Müdürü eski binbaşı tutuklu sanık Tuncay Öztürk, filoya çağırılması nedeniyle iddianamede suçlandığını belirerek, "Kargo uçaklarının ve iş makinelerinin pistleri kapatması nedeniyle geri döndüğüm iddiası yanlıştır. Pistin açık olduğuna dair en önemli delil uçak ile kule arasındaki telsiz konuşmalarıdır. Kule BHHM'den gelen emir sonrası piste çıkılmamıştır, piste çıkış için ısrar söz konusu değildir. Pistin açık olduğu apaçık ortadadır. Lider uçağı takiple sorumluydum. Emir ya da talimat verme yetkim yoktur. Pist başına gitmedik. Pist başında CASA uçakları vardı. Emri bizde sorguladık. Emir komuta zinciri içerisinde silsileyi bozmadan hareket ettik. Metin Çivilibal'ın emri teyit edip bizi yönlendirmesini bekledik. Filo komutanının görev iptal talimatı sonrası 4 uçak 3 dakika gibi kısa bir sürede geri dönmüşler. Hiç bir ısrar veya uygunsuz bir davranış olmamıştır" dedi.

ÜSTEĞMEN TÜR: PKK'NIN BİR YERE SALDIRMIŞ OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM

Ardından tutuklu sanıklardan eski pilot üsteğmen Muhammed Yusuf Tür'ün esas hakkında savunması alındı. Tür, darbe girişimine yönelik bir hazırlık yapmadığını, filoda mühimmatsız görevlerde yapıldığını ifade ederek, "Çalıştığım filoda zaman zaman bu tür görevler oldu. Kaldı ki BHHM nasıl isterse öyle görev yapılır. 04.00'da filo komutanı BHHM'den 4 uçaklık görev geldiğini, görevin havada söyleneceğini söyledi. Uçuşun maksadının ne olacağını bilmiyorduk ama bir kanunsuzluk yoktu. Hiçbir gelişmeden haberim yoktu, darbe bastırıldı mı, devam ediyor muydu bilgim yoktu. Bana verilen görev bir an önce uçağı havalandırmak. Ben PKK'nın bir yere saldırmış olabileceğini düşünüyordum. Yüksüz uçaklarda korkutma, caydırma olur. Darbeyi bastırma, önleme görevi olsaydı uçmasaydım ne olacaktı? Yine burada olacaktım. Nereye gideceğimi bilmiyordum, görev iptal olunca döndük" beyanında bulundu.

ÜSTEĞMEN BAKIR: BHHM EMRİNİ F4'LERE İLETTİ

Daha sonra tutuklu sanık eski pilot üsteğmen Eray Bakır esas hakkında yaptığı savunmada, BHHM'nin gece boyunca kuleyle temas kurduğunu kaydederek, "Pist açıktı, kuleden haber bekledik. Pist ve pistin geçiş yolu açıktı, kargo uçaklarından dolayı sıkışma yoktu. Kule şartları mümkün kılmış ama F4'ler kalkmamıştır. Kule, BHHM emrini F4'lere iletti. Emrin aksine hiçbir söylem ve eylem yoktur. F4'lere geri dönüş çağrısı üzerine tekrar bulunduğu pozisyona geri dönmüştür" diye konuştu.

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