Malatya'daki darbe girişimi davasının 8’inci duruşması başladı (2)

TANIKLAR DİNLENDİ

Malatya'da 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8'inci duruşmasını Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve bazı STK temsilcileri de izledi. Mahkeme heyeti duruşmada tanıkları dinledi.

Tanık sıfatıyla dinlenen Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda görevli Taarruz Helikopter Bakım Onarım Bölük Komutanı Binbaşı Engin Kilercioğlu, Mahkeme Başkanı İzzettin Duman'ın, "Ankara'ya gitmen için çaba sarf eden biri var mıydı?" şeklindeki ısrarlı sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Anormal bir durumdu, akşama doğru kalkması. Taarruz helikopterlerinin öğleden sonra Ankara'ya gideceğini öğrendim. Benim bilgim olması gerekiyordu. Ataklar daha öncesinden, Ankara'da kurs açılacağı ve oraya gidecekleri konuşuluyordu. İç güvenlik ve terör bölgesini destekleme görevi bir de Ankara'da eğitim görevi. Uzun süre Kara Havacılık'ta, eğitim orada olduğu için Ankara'ya gideceği konusunu biliyorum. Uzun süredir gideceği biliniyordu. 15 Temmuz değil daha sonrasında bir tarihte Ataklar eğitim için Ankara'ya gidecekti. Tören bahane edilerek, Kara Havacılık Komutanı'nın yokluğunda Kurmay Başkanı tarafından bir emir hazırlandı ve ona istinaden Atak'lar Ankara'ya gitti. Helikopterler genelde eğitime boş gider. Mühimmat alarak gitmediler. Mühimmatlar bir önceki gün gitmiş. Hakan Erol, o helikopterleri törenden sonra beni arayıp, Ankara'ya gideceğini konu hakkında bilgim olup olmadığını söyledi. Benim bilgimin olması lazım. Atak'larla ilgili mutlaka benim fikrim alınır. Bilgim yoktu. Hakan Erol beni aradı, Kara Havacılık Alayı'nda devir teslim oldu. 'Ankara'ya atakların gideceğini' söyledi. Kursla ilgi olup olmadığını sordum, 'Hayır bugün gidecek' dedi. Öğle yemeği esnasında Kara Havacılık Mehmet Şahin'in emri olduğu, Atak'larla ilgili yazı geleceği söylendi. Birçok telefon görüşmesi yaptı. Ankara'da Bakım Onarım Tabur Komutanı telefondan aradı, 'Atak'ların bugün Ankara'ya geleceğini' söyledi. Ne acelesi olduğunu sordum, sabah ayarlarım dedim, 'Bugün gelecek' dedi."

Hakan Erol’un helikopterlerin yanına Sikorsky tipi helikopter de istediğini söyleyen Kilercioğlu, "Olmadığını söyledim, yanına başka bir helikopter istediler. Bir emir geldiğini söylendi. Emirde 2 atağın Ankara'ya gitmesi yazıyordu ve Mehmet Şahin imzalıydı" dedi.

7'nci Ana Jet Üssü'nde teğmen olarak görevli Oğuzhan Yaşar da tanık olarak dinlendi. 15 Temmuz akşamı nöbetçi subay olduğunu belirten Yaşar, saat 18.45 gibi iki Terörle Mücadele Harekat uçağının uçuş yapacağı yönünde bilgi aldığını anlatarak, şunları söyledi:

"Hat bölgesine geçtim. F-4 kalkışları iptal oldu. 2 tane uçak saat 19.00'da kalktı. Arızalı uçaklar vardı. O zamanki harekat komutanı 4 uçağın daha hazırlanması gerektiğini söyledi. Saat 21.30 gibi uçaklar hazırlandı. Üsteğmen ile hata geldik. Saat 22.00 sularında. 4 uçağın hazırladığını görünce tahsise geldik. Terörle Mücadele Harekat görevi devam edecek mi, etmeyecek mi diye belirsizlik vardı. Şaban albay arayıp bize görevin devam ettiğini söyledi. Saat 23.00 sularında Başbakanımızın 'Bu bir kalkışma' ifadesini öğrendim. Daha sonra Şaban albayımız ayrıldı. Olayı televizyondan takip etmeye başladım. Saat 00.15 sularında Resul üsteğmen hattı emniyete aldı. Saat 00.30 sularında hat bölgesi emniyete alındı. Daha sonra hattın emniyete alındığını görünce, istirahata ayrıldı. Gece saat 04.00 civarına kadar herkes olayı televizyondan takip etmeye başladı. Bölük komutanı Metin binbaşı, 4 Terörle Mücadele Harekat uçağının hazırlanması gerektiğini söyledi. Şaban albay, 3 uçak isteği yaptı. Merkez piste indik. Uçaklar emniyete alındı."

Mahkeme Başkanı İzzet Duman'ın 'Uçakların havalanma imkanı var mıydı?" sorusuna tanık Oğuzhan Yaşar, "Bizim gördüğümüz kalkma olayı vardı. İsteselerdi kalkabilirlerdi. Çünkü ana pist açıktı" ifadesini kullandı. Duruşmaya öğle arası verildi.