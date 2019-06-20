Malatya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, tünel çıkışında 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kürecik Mahallesi'ndeki Karahan tüneli çıkışında meydana geldi. Kayseri yönüne giden, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 51 AAK 756 plakalı otomobil, tünel çıkışında dolu yağışı nedeniyle düşük hızla ilerleyen 44 AF 778 ve 34 JG 3732 plakalı otomobillere çarptı. Kazada, otomobillerde bulunan Ahmet Çetintaş, Sultan Torun, Sultan Gönenci, Metin Kuşbay, Rahmi Kokula ve Ebubekir Karaca yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ebubekir Karaca, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.