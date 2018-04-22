Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Dolar 4.06 lirada, euro 4.98 lirada, Borsa düştü
Dolar 4.06 lirada, euro 4.98...
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı

Malatya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, araçtan fırlayan Emre Yılmaz (19) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. ​Kaza, dün gece Malatya-Ankara karayolunda, Otogar yakınlarında meydana geldi. Emre Yılmaz yönetimindeki...

Malatya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
MALATYA'da, 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, araçtan fırlayan Emre Yılmaz (19) yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.
​Kaza, dün gece Malatya-Ankara karayolunda, Otogar yakınlarında meydana geldi. Emre Yılmaz yönetimindeki 23 BM 947 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek 34 JY 722, 44 DA 626 ve 34 TC 2414 plakalı otomobillere çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan sürücülerden Emre Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti, diğer otomobillerdeki 3 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, kentteki hastanelere kaldırıladak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Emre Yılmaz'ın cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kondu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314