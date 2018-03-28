Malatya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı (2)

1 KİŞİ ÖLDÜ
Malatya'da, İnönü Üniversitesi girişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 4 kişiden Damla Burak Karakuş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karakuş’un cenazesi, otopsi için morga konuldu.
1 KİŞİ ÖLDÜ Malatya'da, İnönü Üniversitesi girişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 4 kişiden Damla Burak Karakuş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karakuş’un cenazesi, otopsi için morga konuldu.
28 Mart 2018 Çarşamba 23:33
1 KİŞİ ÖLDÜ
Malatya'da, İnönü Üniversitesi girişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaralanan 4 kişiden Damla Burak Karakuş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karakuş’un cenazesi, otopsi için morga konuldu.
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