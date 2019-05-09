Malatya'da yol çöktü, taksi çukura düştü

MALATYA'da, yeni yapılan cami inşaatı için kazılan kanalizasyon çukuru, hatta boru döşenmesinin ardından kapatıldı. Çukurun üzerinden geçen taksinin arka tekerleri yolda oluşan boşluğa düşerek su borusunun patlamasına neden oldu.Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi’nde meydana geldi. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tarafından mahallede yeni yapılan cami için çukur kazılarak kanalizasyon borusu çekildi. Cadde üzerinde yapılan çalışma sonrasında çukur kapatıldı. Tamamlanan çalışmadan sonra yeniden trafiğe açılan caddede ilerleyen Osman Tokmak yönetimindeki 44 T 0815 plakalı taksinin tekeri bir anda çöken çukura düştü ve su borusunun patlamasına neden oldu. Arka tekerleri çukura giren taksi sürücüsü Tokmak, kısa süreli paniği atlattıktan sonra aracından inerek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi tek taraflı trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Taksi, MASKİ ekiplerinin çalışması sonrasında düştüğü çukurdan çıkarıldı.‘YOL BİR ANDA ÇÖKTÜ’Taksi sürücüsü Osman Tokmak, yolun bir anda çöktüğü kaydederek, "Zaten alt zayıfmış ki patladı. Ondan sonra çıkamadım. Belediye ne önlem almış. Böyle bir iş mi olur? Kendim çıkarmaya çalıştım olmadı ama şimdi halatla çekiyorlar" diye konuştu.‘HAFRİYAT AZALINCA BASINÇTAN DOLAYI SU PATLADI’Kaza yerinde inceleme yapan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ise yeni yapılan caminin bugün kanalizasyon bağlantı çalışmaları yapıldığını belirterek, "Çalışma yapılırken üzerindeki hafriyat azalınca basınçtan dolayı su patladı. Şimdi arkadaşlar suyu kestiler. İnşallah onu kısa sürede onarıp tekrardan yolu trafiğe açacağız. Sadece bir tane araç geçerken tesadüfen patlama anına denk geldi. şimdi arkadaşlar aracı çekip yoluna devam edecek arkadaş" dedi.

FOTOĞRAFLI