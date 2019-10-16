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Malatya'da uyuşturucuya: 1 tutuklama, 8 gözaltı
MALATYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklanırken, gözaltındaki 8 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde...
GÜVENLİK 16.10.2019, 10:55
MALATYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklanırken, gözaltındaki 8 kişinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 13 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 34 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 5 bin 700 lira para ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, 29 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi ise gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yakalanan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısı ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 13 gram bonzai, 15 gram metamfetamin, 26 gram esrar, 34 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 5 bin 700 lira para ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, 29 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yaptı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 8 kişi ise gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında yakalanan 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcısı ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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