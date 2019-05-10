Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 1 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonunda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Evler ile bahçelerinde yapılan aramada 10 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ve saksılara ekilmiş 11 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgulanan 3 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli ise nöbetçi mahkemece tutuklandı.



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