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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete...

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 3 kilo esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Uyuşturucuya ve silahlara el koyan ekipler 8 şüpheliyi sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Olayla ilgili olan 3 şüphelinin yakalama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.

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