Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 3 kilo esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Uyuşturucuya ve silahlara el koyan ekipler 8 şüpheliyi sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Olayla ilgili olan 3 şüphelinin yakalama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.
FOTOĞRAFLI
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 3 kilo esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Uyuşturucuya ve silahlara el koyan ekipler 8 şüpheliyi sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Olayla ilgili olan 3 şüphelinin yakalama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.
FOTOĞRAFLI