Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA'da, polis tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 7 kişi uyuşturucuyla birlikte gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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