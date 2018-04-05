Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda aranan adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.
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MALATYA'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına...
05 Nisan 2018 Perşembe 11:48
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