Son Dakika
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne...
GÜVENLİK 20.09.2019, 16:27
MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmada polisin belirlediği 2 araç takibe alındı, 2 adres bir süre gözlendi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, evlerde ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüphelinin sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Çalışmada polisin belirlediği 2 araç takibe alındı, 2 adres bir süre gözlendi. Polis ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, evlerde ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, 15 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 8 şüphelinin sorgusunun ise devam ettiği bildirildi.
18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 20 Eylül 2019
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0