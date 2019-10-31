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Malatya'da uyuşturu madde operasyonu: 1 tutuklama
MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şahnahan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti...
GÜVENLİK 30.10.2019, 22:19
MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şahnahan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şahnahan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 1 kilo esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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