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Malatya'da tüfekli kavga: 5 yaralı

MALATYA'da, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan...

Malatya'da tüfekli kavga: 5 yaralı
MALATYA'da, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Yeşilkaynak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Tolga Cücün, Volkan Yılmaz, Tayfun Yılmaz, Gökhan Yılmaz ve Yaşar Yılmaz yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, boş kartuşlara el koyup, tüfeği ateşleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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