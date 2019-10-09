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Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kocaözü Mahallesin'de meydana geldi. Bahçeden dönen Nazmi Coşkun yönetimindeki 44 HV 443 plakalı traktör kontolden çıkarak devrildi....
GÜVENLİK 09.10.2019, 16:42
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kocaözü Mahallesin'de meydana geldi. Bahçeden dönen Nazmi Coşkun yönetimindeki 44 HV 443 plakalı traktör kontolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Nazmi Coşkun ile traktörün kasasında bulunan Feride, Fetey, Şevki, Özge Coşkun, Hacı Ali ve Fadime Yiğit yaralandı. Yaralılar, köydeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Kocaözü Mahallesin'de meydana geldi. Bahçeden dönen Nazmi Coşkun yönetimindeki 44 HV 443 plakalı traktör kontolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Nazmi Coşkun ile traktörün kasasında bulunan Feride, Fetey, Şevki, Özge Coşkun, Hacı Ali ve Fadime Yiğit yaralandı. Yaralılar, köydeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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