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Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

MALATYA'da traktörün devrilmesi sonucu, Funda Gürmeşe (22) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Aşağıköy Mahallesin'de meydana geldi. Ögle saatlerinde bahçede tütür ekiminden dönen Abuzer Odun hakimiyetindeki traktör eski baraj...

Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
MALATYA'da traktörün devrilmesi sonucu, Funda Gürmeşe (22) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Aşağıköy Mahallesin'de meydana geldi. Ögle saatlerinde bahçede tütür ekiminden dönen Abuzer Odun hakimiyetindeki traktör eski baraj yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Feci kazada traktörün altında kalan Funda Gürmeşe olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Osman Odun ile Emine ve Saadet Odun yaralandı. Yaralılar, köydeki vatandaşların yardımıyla Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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