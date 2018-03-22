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Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı

MALATYA'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş Kavşağı'nda meydana...

Malatya'da trafik kazası: 5 yaralı
MALATYA'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak takla attı. Otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Yimpaş Kavşağı'nda meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen Miraç Serkut yönetimindeki 44 HG 181 plakalı otomobil, savrularak refüje  çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Kazada sürücü Miraç Serkut ile otomobilde bulunan Erdal Serkurt, Ömer Yalçın, Tayip Cengiz ve Yunus Çökük yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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