Malatya'da tefecilik operasyonu: 6 gözaltı

MALATYA'da, pos cihazlarıyla tefecilik yaptığı tespit edilen iş yerlerine yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentteki bazı işyerlerinde pos cihazıyla tefecilik yapıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polisin, bazı iş yerlerine düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, 14 pos cihazı ile 12 kredi kartı ele geçirildi. Pos cihazlarıyla kredi kartlarına el koyan polisin iş yerlerinde gözaltına aldığı 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.