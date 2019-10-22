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Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
MALATYA'da polisin tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 254 sikke ile 4 tabanca, 2 tüfek ve 24 litre boğma rakı ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser...
GÜVENLİK 22.10.2019, 17:03
MALATYA'da polisin tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 254 sikke ile 4 tabanca, 2 tüfek ve 24 litre boğma rakı ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde isimleri açıklanmayan şüphelilerin adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 254 sikke ile 4 tabanca, 2 tüfek ve 24 litre boğma rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kent merkezinde isimleri açıklanmayan şüphelilerin adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 254 sikke ile 4 tabanca, 2 tüfek ve 24 litre boğma rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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