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Malatya'da tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı
MALATYA'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bulduğu bir otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada 56 sikke ile 1 tabanca ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler,...
GÜVENLİK 12.12.2019, 17:19
MALATYA'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bulduğu bir otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada 56 sikke ile 1 tabanca ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında, kontrol noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Ekipler, 56 sikke ile 1 tabanca, değerli olduğu düşünülen doğal taş parçaları, 2 yeraltı tarama cihazı, 1 el dedektörü ve 1 bilgisayar ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında, kontrol noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Ekipler, 56 sikke ile 1 tabanca, değerli olduğu düşünülen doğal taş parçaları, 2 yeraltı tarama cihazı, 1 el dedektörü ve 1 bilgisayar ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, şüpheli ise gözaltına alındı.
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