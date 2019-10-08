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Malatya'da tarih eser operasyonu: 1 gözaltı
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 129 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine...
GÜVENLİK 08.10.2019, 14:24
MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 129 gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 129 gümüş sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yazıhan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 129 gümüş sikke ele geçirdi. Tarihi eserlere el konulurken, 1 kişi gözaltına alındı.
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