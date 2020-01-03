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Malatya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
MALATYA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 otomatik tüfek, tüfeğe ait 5 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi C.M., gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuluşağı Mahallesi'nde...
GÜVENLİK 03.01.2020, 17:47
MALATYA'da, jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 1 otomatik tüfek, tüfeğe ait 5 mermi ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Ev sahibi C.M., gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuluşağı Mahallesi'nde yaşayan C.M.'nin evinde otomatik tüfek olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, yaptıkları aramada, 1 otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 5 mermi, 1 av tüfeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirdi. Silahlara el koyan jandarma, C.M.'yi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuluşağı Mahallesi'nde yaşayan C.M.'nin evinde otomatik tüfek olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, yaptıkları aramada, 1 otomatik tüfek ile bu tüfeğe ait 1 şarjör, 5 mermi, 1 av tüfeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirdi. Silahlara el koyan jandarma, C.M.'yi gözaltına aldı.
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