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Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı...
GÜVENLİK 04.11.2019, 22:52
MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 600 litre sahte rakı ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 600 litre sahte rakı, 60 litre etil alkol ve 5 alkol yapımında kullanan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 600 litre sahte rakı, 60 litre etil alkol ve 5 alkol yapımında kullanan malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
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