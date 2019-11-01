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Malatya'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta, sahte içki satışı ve üretiminin...
GÜVENLİK 31.10.2019, 18:03
MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta, sahte içki satışı ve üretiminin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, merkez ilçe Yeşilyurt'ta, sahte içki satışı ve üretiminin yapıldığını tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenlenirken, 1200 litre sahte içki ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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