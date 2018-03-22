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Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama

MALATYA'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya...

Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama
MALATYA'da polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde 19 Mart günü operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç. ve Y.D. tutuklandı, H.D. ve C.İ. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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