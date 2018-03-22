Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde 19 Mart günü operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç. ve Y.D. tutuklandı, H.D. ve C.İ. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezinde 19 Mart günü operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan 4 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç. ve Y.D. tutuklandı, H.D. ve C.İ. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.