Malatya'da PKK/KCK operasyonunda 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü bahanesiyle kentin bazı yerlerine örgütü destekleyen yazılar yazanlara yönelik 19 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan H.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü bahanesiyle kentin bazı yerlerine örgütü destekleyen yazılar yazanlara yönelik 19 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan H.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.