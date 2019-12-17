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Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
MALATYA merkezli 3 ilde polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Fatma Alataş'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya...
GÜVENLİK 17.12.2019, 13:22
MALATYA merkezli 3 ilde polis tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Fatma Alataş'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli İstanbul ve Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı yapılanma içerisinde bulundukları, terör örgütü lehine düzenlenen eylem ve protestolara katıldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmasını tamamlayan polis, bu sabah 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda aralarında HDP Malatya İl Başkanı Fatma Alataş'ın da olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya merkezli İstanbul ve Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları, örgütle iltisaklı yapılanma içerisinde bulundukları, terör örgütü lehine düzenlenen eylem ve protestolara katıldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmasını tamamlayan polis, bu sabah 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda aralarında HDP Malatya İl Başkanı Fatma Alataş'ın da olduğu 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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