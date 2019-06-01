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Malatya'da otomobil tünel girişinde kaza yaptı: 6 yaralı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için Kahramanmaraş'a giden ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhasına, ardından refüje çarptı. Kazada, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza, akşam...

Malatya'da otomobil tünel girişinde kaza yaptı: 6 yaralı
MALATYA'nın Darende ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için Kahramanmaraş'a giden ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhasına, ardından refüje çarptı. Kazada, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Darende ilçesinde bulunan Karahan Tüneli girişinde meydana geldi. Malatya'dan memleketleri Kahramanmaraş'a bayram tatiline giden, Emrah Ergiş yönetimindeki 46 ABH 795 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki levhaya çarptı. Daha sonra refüje çarparak durabilen otobobilin sürücüsü Emrah ile Cebrail, Nihal, Şilan Zeynep ve Fatma Ergiş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kaza sonrası ulaşıma kapanan tünel, otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

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