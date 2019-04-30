Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Gündeğer Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Kökoğlu yönetimindeki 34 GGJ 40 plakalı otomobil ilçe merkezine ilerlerken, sürücü direksiyon kontrolünü yitirdi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Muharrem Kökoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, yanında bulunan eşi Hatice Kökoğlu yaralandı.
Araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Hatice Kökoğlu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, eşinin cenazesi de jandarma incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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