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Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı 8 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem Karagöz'ün kullandığı 46...

Malatya'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 8 yaralı
MALATYA'nın Darende ilçesinde, minibüs ile karşı yönden gelen otomobil kafa kafaya çarpıştı 8 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rüstem Karagöz'ün kullandığı 46 D 7203 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Hanifi Kökçek yönetimindeki 46 D 7203 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen araçlarda sıkışan sürücüler Rüstem Karagöz ve Hanifi Kökçek ile Utku Talha, Ömer Hökkeş, Sebile ve Şeyma Dernek ile Perihan ve Alperen Kökçek yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralılar tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğine kapanan ise yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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