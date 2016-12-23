Malatya'da kaza: 6 yaralı

Mikail PELIT/MALATYA, () - MALATYA'da, kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalı ticari taksi ile sürücü henüz öğrenilemeyen 34 PU 8471 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü Mehmet Çitil ve 2 müşterisiyle hafif ticari araçtaki Ali Ş. (21), Mehmet G. (71) ve Remziye G. (54) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Malatya Devlet Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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