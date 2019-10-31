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Malatya'da kan davalısını öldürdü
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Yahya E. aralarında kan davası olduğu iddia edilen Ömer Erdoğan'ı (78) tabancayla vurarak, öldürdü. Olay, öğleden sonra ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Yahya E., ilçe meydanında yürüdüğü...
GÜVENLİK 29.10.2019, 17:44
MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Yahya E. aralarında kan davası olduğu iddia edilen Ömer Erdoğan'ı (78) tabancayla vurarak, öldürdü.
Olay, öğleden sonra ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Yahya E., ilçe meydanında yürüdüğü sırada aralarında kan davası olduğu öne sürülen Ömer Erdoğan ile karşılaştı. Yahya E., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip Erdoğan'a ateşledi. Ağır yaralanan Ömer Erdoğan, ihbar üzerine gelen ambulansla Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğum bakıma alınan Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaçan Yahya E. ise kısa süre sonra polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Yahya E. gözaltına alınırken, Ömer Erdoğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, öğleden sonra ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Yahya E., ilçe meydanında yürüdüğü sırada aralarında kan davası olduğu öne sürülen Ömer Erdoğan ile karşılaştı. Yahya E., üzerinde taşıdığı tabancayı çekip Erdoğan'a ateşledi. Ağır yaralanan Ömer Erdoğan, ihbar üzerine gelen ambulansla Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğum bakıma alınan Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kaçan Yahya E. ise kısa süre sonra polis tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Yahya E. gözaltına alınırken, Ömer Erdoğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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