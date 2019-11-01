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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
MALATYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Barguzu Caddesi'nde Abdulbaki Torun yönetimindeki 46 DP 528 plakalı otomobil ile karşı...
GÜVENLİK 31.10.2019, 20:42
MALATYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Barguzu Caddesi'nde Abdulbaki Torun yönetimindeki 46 DP 528 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GF 7522 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Torun ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Barguzu Caddesi'nde Abdulbaki Torun yönetimindeki 46 DP 528 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GF 7522 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Torun ile 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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